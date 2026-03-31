Nueva protesta de dueños de terrenos en las Fragas con las talas de la Xunta en el punto de mira

Talas en el municipio de Monfero Cedida

Las tensiones entre los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume y la Xunta están lejos de llegar a su fin. Dos de las asociaciones que los agrupan han vuelto a convocar una nueva manifestación para el próximo jueves, en esta ocasión, para visibilizar también su malestar por la forma en la que se están llevando a cabo labores de retirada de madera en Monfero, concretamente, en las zonas de O Lombo y la Fraga do Polín.

El colectivo denuncia que se han excedido “totalmente los anchos de vía” permitidos, sobrepasando los cuatro metros en pistas y caminos, llegando a invadir “fincas privadas sin la previa comunicación a sus dueños y su consecuente autorización”, una situación de la que trasladaron tanto a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, al Concello y al Seprona. Las entidades censuran que el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) del parque les impone condiciones muy restrictivas, aludiendo al dicho de “aplicar la doble vara de medir: una para la Xunta y otra para los propietarios y propietarias”.

Ambas entidades anuncian que iniciarán próximamente una nueva recogida de firmas “en apoyo a nuestras reivindicaciones”.

"Cumprindo escrupulosamente a normativa"

Frente a estas acusaciones, desde el departamento que dirige Ángeles Vázquez –a la que el colectivo reitera su petición de reunión– exponen que los trabajos forestales se están llevando a cabo en parcelas adquiridas por el gobierno autonómico, con el objetivo de recuperar el bosque autóctono “eliminando eucaliptos pora transformar os espazos en fragas”. La Consellería remarca, además, que las actuaciones están “cumprindo escrupulosamente co que establecen tanto a normativa vixente como o PRUX”, usando “infraestruturas de uso público preexistentes” y "sen invadir en ningún momento parcelas ou fincas de titularidade privada".

La Xunta admite, sin embargo, que el trasiego de maquinaria pesada en la zona, sumado a las precipitaciones, puede causar “afeccións superficiais nos firmes dos camiños ou nas súas marxes”, pero garantiza que dichos daños “son repostos cando finalizan as operacións de retirada de madeira”.

"Respectamos as opinións dos denunciantes, pero non as compartimos", remarca el gobierno gallego.