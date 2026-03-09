Mi cuenta

Diario de Ferrol

Eume

El Parlamento europeo admite a trámite una petición ciudadana sobre las Fragas do Eume

Los propietarios volverán a concentrarse el jueves 12

Redacción
09/03/2026 21:39
protesta propietarios Fragas do Eume diante da Xunta
Protesta  de los propietarios Fragas do Eume delante de la  Xunta
Jorge Meis
La Asociación das Fragas do Eume ha informado de la recepción de la confirmación oficial del Parlamento europeo sobre la admisión a trámite y registro de la petición presentada en relación con la situación del parque natural y la presunta vulneración de derechos de los propietarios en esta espacio incluido en la Red Natura 2000-

La queja ciudadana, registrada electrónicamente el pasado 26 de enero, ha sido remitida a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, órgano encargado de su análisis y tramitación.

Según indica la entidad, la admisión supone la apertura formal de un procedimiento de estudio de la petición en el ámbito de las instituciones europeas. La solicitud alertaba sobre presuntas afecciones derivadas de la gestión actual del parque natural y cuestiona si se están respetando tanto los derechos de los propietarios de los terrenos como la normativa comunitaria aplicable a los espacios protegidos.

Actuaciones oportunas

Ahora, la Comisión de Peticiones evaluará el contenido de la solicitud y podría requerir información a las autoridades pertinentes o iniciar las actuaciones que considere oportunas en el marco de las competencias de la Unión Europea.

Desde la Asociación das Fragas do Eume valoran este primer paso, “que permite que a cuestión sexa analizada no ámbito europeo e abre a porta a que as institucións comunitarias examinen a situación existente neste espazo natural de alto valor ambiental”.

La organización asegura que continuará haciendo un seguimiento del procedimiento y mantendrá informada a la ciudadanía sobre las próximas decisiones que adopte la institución europea.

Además, informa de que el próximo jueves día 12 volverán a concentrarse a las 12.00 horas delante del edificio de la Xunta en Ferrol.

