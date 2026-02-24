La diversificación empresarial del CPR San José: digitalización, compromiso con la naturaleza y turismo de lujo

El grupo del CPR Plurilingüe San José AEC

El CPR San José, desde Pontedeume, presentó un total de tres proyectos a la XII edición de Ferrolterra Emprende Xove, intentando renovar su título de vencedores dentro de su categoría, cosa que hicieron..

Este año, los trabajos presentados no presentaban demasiados rasgos comunes, a excepción de la rigurosa actualidad: la brecha generacional en la tecnología, el cuidado del medio para evitar incendios y el auge del turismo.

El primero de sus proyectos, Conecta, buscaba establecer “un modelo de acompañamiento digital en el que juntamos a personas mayores con jóvenes que puedan enseñarles a usar sus dispositivos, que hagan de mentores”, explicaron los integrantes del grupo.

Asimismo, en el segundo de los casos, Lume Verde, galardón a mejor proyecto, se propuso “una limpieza sostenible por medio de animales y de maquinaria manual, acompañado de una gestión de la biomasa y un banco de tierras de alquiler”, es decir, un proyecto que no solo busca la mejora del suelo, sino también su aprovechamiento y buen estado de manera continuada, “con lo que, al mismo tiempo, garantizamos que las fincas estén limpias, con lo que evitamos incendios”.

Por último, y en pleno auge del Camiño Inglés, el último de los colectivos participantes buscaba “unificar todos los servicios necesarios para exprimir esta ruta. El catálogo de Trévora tenemos todo tipo de contenido: desde realidad virtual hasta masajes en los pies o manualidades. También ofrecemos, intentando fomentar la comodidad del peregrino, la opción de contratar transporte privado –contemplamos barco y minibús–”, explican. Y con todo, no se quedan solo con la ruta a Compostela, sino que también buscan centrarse en la comarca, con la visita a enclaves como la cofradía de Barallobre.