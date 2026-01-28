Cuenta atrás en As Pontes y Monfero para rendir honores a su “oro verde”

Edición de 2025 de la Feira do Grelo de Xestoso, en Monfero Jorge Meis

El frío que se está registrando en las comarcas tendrá su parte buena dentro de algunas semanas, cuando los grelos más tiernos y sabrosos del Eume lleguen a las mesas en un año en el que la producción promete ser espectacular.

Y los mejores, como suele ser habitual, se podrán adquirir en las dos citas que tienen a este “oro verde” como protagonista: la que se celebra en la parroquia monferesa de Xestoso el domingo 8 de febrero y la del casco urbano de As Pontes el día 15 del mismo mes.

En la primera, que se desarrolla a lo largo de toda la jornada en el campo de la fiesta, hay una gran variedad de puestos de venta de esta verdura que reina al final de cada invierno y que en Monfero, explican desde la organización, “ten unha calidade excepcional grazas á combinación dunha terra fértil, un clima axeitado e o saber facer transmitido de xeración en xeración”.

Marcial Mouzo, comunicador de Radio Galega y Televisión de Galicia, será esta vez el encargado de pronunciar el pregón que animará el día de fiesta en Xestoso, que honra un producto que, en su caso, “caracterízase pola frescura, pola folla tenra e polo seu sabor intenso e equilibrado, cun amargor suave que o converte no acompañante perfecto ao cocido tradicional con aroma e textura”.

En el caso de la villa pontesa, el Concello ya hizo públicas las bases del Concurso de Cestas de la 45ª edición de la Feira do Grelo. Las inscripciones se pueden formalizar el mismo día de la cita, de 8.00 a 10.00 horas, en la carpa situada en la Praza de América. Tendrán que tener más de 16 años y presentar un mínimo de diez madas.

El jurado deliberará hasta las 11.30 horas, momento en el que se entregarán los premios, por un valor total de 1.275 euros. Todas las personas participantes recibirán, asimismo, dos tiques para la comida popular que tendrá lugar esa misma jornada.