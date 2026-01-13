El colectivo de propietarios en las Fragas do Eume protestará de nuevo en Ferrol este jueves

Imagen de archivo de una de las protestas del colectivo en la ciudad naval Emilio Cortizas

Las dos asociaciones que agrupan a dueños de terrenos en las Fragas do Eume volverán a concentrarse este jueves 15 de enero en Ferrol para denunciar “el desprecio y el ninguneo que se ejerce sobre la propiedad privada” por parte del gobierno gallego.

El colectivo afirma que “no se da por vencido” tras la última adquisición de casi once hectáreas en el parque natural por parte de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. “Por mucha propaganda que haga la Xunta cuando compra 10,97 hectáreas de un espacio que ocupa 9.125”, exponen los afectados en un comunicado.

Ambas entidades interpelan a la conselleira, Ángeles Vázquez, recordándole que “por ley, una de las primeras condiciones, es el consenso con los propietarios y propietarias de fincas afectadas por un espacio natural y con limitaciones de uso totales y/o parciales”, remarcando que la participación de los afectados en la toma de decisiones es “primordial en la gestión” de estos territorios.

El colectivo, que se concentrará nuevamente frente al edificio administrativo de la Xunta en la ciudad naval, agradece además las interpelaciones en sede parlamentaria “en defensa de nuestros derechos” y las enmiendas a los presupuestos presentadas por el PSOE y apoyadas por el BNG.