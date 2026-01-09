Mi cuenta

Diario de Ferrol

Eume

La Xunta amplía el dominio público en las Fragas con casi 11 hectáreas más

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático formalizó este viernes la adquisición de siete nuevas parcelas

Redacción
09/01/2026 17:38
La titular del departamento autonómico en la firma
La titular del departamento autonómico en la firma
Xunta
El ejecutivo gallego continúa su estrategia para aumentar la superficie de titularidad pública en el Parque Natural de las Fragas do Eume. En un acto celebrado en la mañana de este viernes en Pontedeume, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático formalizó la adquisición de siete nuevas parcelas que, hasta ahora, permanecían en manos privadas.

La operación fue rubricada por la titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, quien firmó las escrituras de compraventa con los seis propietarios de los terrenos. En concreto, estas fincas suman un total de 10,97 hectáreas y se encuentran ubicadas en las localidades de A Capela y Pontedeume.

Inversión

Esta última adquisición forma parte de un plan continuo de la Xunta para ganar peso en la gestión directa del territorio. En este sentido, el balance de compras asciende ya a 103 parcelas –adquiridas a 35 propietarios diferentes–, gestionando ahora la administración gallega un total de 120,02 hectáreas que antes eran privadas. El desembolso total por parte de la Consellería alcanza los 706.870,36 euros.

La Xunta adquiere 56 nuevas parcelas en las Fragas do Eume por más de 457.000 euros

Más información

Ángeles Vázquez informó, asimismo, de que su departamento tramita ya un séptimo lote de parcelas, por el que se prevé la compra de aproximadamente 43 hectáreas más con una inversión superior a los 270.000 euros. Desde la Consellería recuerdan que estas operaciones se enmarcan en un “programa pioneiro” tras la aprobación del Plan de Usos e Xestión (PRUX) del parque natural el pasado 2023 y que busca “reforzar o peso da superficie pública nun espazo no que o 80% dos terreos son de titularidade privada”.

Así las cosas, al incrementar el suelo público, la Xunta busca facilitar las labores de restauración y conservación en las áreas de mayor valor ambiental. Los trabajos prioritarios en estos nuevos terrenos incluirán la eliminación de especies invasoras y medidas para garantizar la continuidad de las masas de frondosas autóctonas, preservando así la biodiversidad de uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa, expone la Consellería.

Voto en contra de las enmiendas socialistas

El PSdeG-PSOE lamentó este viernes el voto en contra del PP a las enmiendas presentadas por el partido a los presupuestos de 2026, en las que demandaba la incorporación de una partida específica para garantizar las reivindicaciones del colectivo de propietarios de terrenos en las Fragas do Eume. “Evidencia o absoluto desprezo do goberno galego polos seus dereitos”, aseveró el diputado Aitor Bouza, añadiendo, además, que supone “un grave desleixo nas competencias propias da Xunta, específicamente no ámbito do medio ambiente”. Los socialistas esperan un cambio de postura a lo largo del presente ejercicio y aseguran que seguirán trabajando en este sentido, con la presentación de nuevas iniciativas parlamentarias. “Esta será a folla de ruta do PSdeG durante o 2026, reiterando o seu compromiso de estar ao carón da cidadanía (...) fronte á falta de sensibilidade do goberno galego liderado polo presidente Rueda”.

El diputado socialista Aitor Bouza
El diputado socialista Aitor Bouza
Cedida
