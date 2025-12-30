El silencioso adiós de la Agrupación Agroalimentaria do Eume: crónica de una realidad en el rural de Ferrolterra

El producto fresco de proximidad centraba la actividad de la asociación Daniel Alexandre

La persiana se ha bajado “despaciño”, pasando casi desapercibida. Así describe Miguel Teixido, gerente del Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Seitura 22, la reciente disolución de la Agrupación Agroalimentaria do Eume. No hubo quiebra económica ni falta de clientes; lo que faltó, sencillamente, fue gente. El cierre de esta entidad en la comarca, con más de 20 años de actividad, no es solo una noticia administrativa, sino un síntoma del estado del sector primario en Ferrolterra “no contexto da declinante actividade do medio rural, especialmente aquela que ten que ver coa participación social, gobernanza ou simplemente activismo”, lamentan desde Seitura 22.

Para quienes impulsan el desarrollo en el ámbito no urbano, esta disolución deja un sabor amargo. Teixido recuerda que la Agrupación no era una entidad menor. En este sentido, apunta que a principios de la década de los 2000 fue pionera en el territorio al organizar a los productores para comercializar conjuntamente, llegando a tener personal asalariado y una planificación de cultivos profesionalizada, con más de 400 consumidores de las comarcas –también de la zona de A Coruña– que realizaban semanalmente sus pedidos. Sin embargo, el tiempo y la demografía han jugado en contra.

Ferrolterra, despensa de un futuro sostenible: un estudio revela el poder del “kilómetro 0” para la economía local Más información

“En xeral, máis alá da ría e indo un pouquiño cara o interior, non hai profesionais. Queda fundamentalmente o tema gandeiro, co leite e a carne. Pero non hai relevo”, expone el gerente de Seitura 22, que explica que la Agrupación, además de en un pequeño grupo de productores, se sostenía sobre los pilares de otras asociaciones y cooperativas activas en la zona, como la Casa do Mel, la Asociación de Veciños do Monte Forgoselo o EuroEume. “Estas asociacións entraron nun pequeno impasse. A xente que estaba de interlocutora xubilouse ou saíu das entidades e os que quedan están para cubrir os mínimos, o máis urxente”, sostiene. “O que precisamos é colaborar. E, quizais, a sociedade non é tan asociativa como o era nos anos 90, por non ir moito máis atrás. En Narón, Valdoviño, todas esas cooperativas xurdiron cando había unha necesidade. Hoxe en día temos todo cuberto e toda esa actividade económica do sector primario foise deixando”, lamenta Teixido.

Demanda

La extinción de la Agrupación Agroalimentaria do Eume llega en un contexto en el que, como indica el gerente de Seitura 22, la demanda de producto local es más alta que nunca. “Na gran distribución agora xa ves algo que antes non acontecía: produto galego, de proximidade ou de carácter ecolóxico. Todo está estudado”, expone el responsable del GDR, que señala “unha oportunidade perdida” con la inminente normativa de 2026, que obligará a los comedores escolares a incluir un porcentaje mínimo de producto local y ecológico.

Reportaje | Menús saludables y de “kilómetro 0” para los centros escolares de Ferrol, Eume y Ortegal Más información

“É imposible que se cumpra a lexislación porque non existe suficiente produto local. Non vai haber maneira de suministrarlles. Ademais os colexios teñen moitas outras urxencias no ámbito educativo”, expone. Desde Seitura 22 explican que, aunque la Agrupación intentó planificar cultivos para asegurar la oferta, la realidad del sector terminó por imponerse. “Xa sabes o que lle pasa ao can flaco, que todo son pulgas”, ejemplifica.

Optimismo

Pese a este reciente revés, Teixido incide en que “o sector primario non é cousa do pasado, algo que se adoita pensar en moitas ocasións. Está chegando xente, con outras motivacións, que se vai incorporando”.

Explica que, en la actualidad, las ayudas Leader pueden emplearse para proyectos relacionados con este ámbito. “Este ano temos dúas iniciativas que corresponden a outros perfís de produtos da horta, fundamentalmente, explotacións agrarias de agricultura rexenerativa e permacultura”, indica el gerente de Seitura 22, señalando que hai xente preocupada polo tema de ter unha alimentación máis coidada e unha economía máis diversificada”. Teixido incide en que “fai falla masa crítica, xente. E iso é no que estamos a traballar”.