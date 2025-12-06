Joyas del litoral eumés: un paseo por los bienes que enriquecen su patrimonio

Lonjas de Raxoi Daniel Alexandre

Dentro de las medidas estratégicas en aplicación de la Lei de ordenación do Litoral de Galicia (Loxilga), la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta ha elaborado un Catálogo de bens de valor cultural en los municipios de la zona costera. De los 1.582 elementos que recoge el documento, 14 de ellos se sitúan en el concello de Pontedeume y abarcan desde la arquitectura popular y civil hasta yacimientos arqueológicos y obras de ingeniería. Cabe señalar que el Catálogo, que permaneció a exposición pública hasta el pasado día 1, no incluía ningún ítem en la localidad de Cabanas, aunque podría sumar dos más tras las alegaciones presentadas por el Concello –después de una moción impulsada en el pleno por el grupo del Bloque Nacionalista Galego–.

Mar y río

El estuario del Eume y la propia villa atesoran edificaciones que reflejan el paso del tiempo. Entre ellas, el ejecutivo autonómico destaca la Casa de Xosefa Luaces, una vivienda unifamiliar construida a principios del pasado siglo ejemplo de arquitectura de tradición marinera cuya fachada principal se distingue por un balcón corrido y dos galerías de madera. El inmueble se mantiene en un estado de conservación “óptimo”, aunque la Xunta recomienda “reforzar a conservación da volumetría, carpinteirías e elementos”, además de “promover o soterramento do cableado aéreo”.

En el mismo entorno se encuentran la casa y los jardines de Madalena Tenreiro, una vivienda de inspiración romántica construida entre 1869 y 1876, caracterizada por su torre-mirador acristalada. Pese a su valor, la edificación se encuentra en un estado de conservación “moi deficiente”, recomendándose actuaciones de consolidación y restauración.

Dentro de la arquitectura civil, el edificio del Juzgado, proyectado por Faustino Domínguez Domínguez en 1852 como cárcel del partido judicial, presenta un volumen prismático y compacto con patio central y una fachada simétrica. Su conservación se considera “aceptable”, y la Consellería recomienda poner en valor su composición ecléctica y el empleo de cantería granítica.

Por otra parte, la tradición productiva de la comarca queda patente en los dos molinos hidráulicos situados en el estuario de Ombre. El primero es una pequeña edificación de planta rectangular con pizarra y piedra que, a pesar de haber perdido sus mecanismos de molienda, conserva su volumetría y tipología originales, en estado de conservación, sin embargo, “deficiente”. Muy próximo al mismo se encuentra el segundo, mucho peor conservado y cubierto por vegetación. En este caso, como posibles actuaciones autorizables, el departamento autonómico apunta la “consolidación estrutural, restauración de materiais orixinais e posta en valor do conxunto hidráulico como recurso didáctico, paisaxístico e cultural”.

Ingeniería

La Xunta destaca de Pontedeume dos intervenciones de ingeniería. La primera de ellas es su famoso puente que une el municipio con Cabanas, una sólida estructura pétrea, erigida entre 1867 y 1870 sobre el río Eume, en sustitución de un viaducto medieval. Con quince arcos de medio punto y un diseño decimonónico, se mantiene en un estado de conservación “aceptable”. En esa misma situación se encuentra el puente del tren, una construcción metálica de celosía inaugurada en 1913 como parte de la línea Betanzos-Ferrol. Esta robusta obra se apoya en pilares graníticos.

Puente del tren en Pontedeume Daniel Alexandre

Mientras, la identidad marinera de la villa se plasma también en sus infraestructuras industriales y portuarias. Las lonjas de Raxoi, edificadas en 1763 por iniciativa del arzobispo Raxoi para el salado y almacenamiento de pescado, presentan una tipología de volumen bajo y alargado. Según el documento de la Consellería, su conservación es “aceptable” y actualmente se destinan a uso dotacional municipal. Sin embargo, de los muelles eumeses la Xunta remarca que requieren actuaciones de conservación, ya que su estado actual es “deficiente”. Por ello, se recomienda su “valorización, mantemento, consolidación” y restauración, además de la “ampliación do solo en planta”. El ámbito arqueológico está representado en el Catálogo por el castro da Insua, en Boebre, un asentamiento fortificado en un estado “alterado” de conservación. Así figuran también los yacimientos romanos localizados en Sopazos.

Puente de piedra que une las localidades de Pontedeume y Cabanas Daniel Alexandre

Por su parte, el patrimonio religioso se concentra en el conjunto parroquial de Santa María de Centroña, un ejemplo de arquitectura rural barroca del siglo XVIII que consta de templo, vivienda rectoral y dependencias auxiliares, en un estado de conservación “aceptable”, con recomendaciones para, por ejemplo, eliminar humedades.

Alegaciones

El documento podría incluir en su versión definitiva dos bienes de interés cultural en el municipio de Cabanas, ambos datados en el siglo XIX. Se trata, por un lado, de la casa de Xan Ares. El portavoz del BNG, Iago Varela, explica que “antes do recheo que se fixo no parque do Areal atopábase na beira do mar”. Disponía es su momento de un pequeño embarcadero, próximo al muro que todavía se conserva. “Ten dúas balconadas e unha galería típicas da arquitectura do litoral”, añade Varela, incidiendo en que esta propiedad privada se encuentra “en bastantes malas condicións”. El portavoz del BNG expone, asimismo, que “aínda que non atopamos información e non hai fotografías, hai varias referencias por escrito á tradición oral nas que se di que un dos primeiros mitins agraristas de Galiza se fixo, precisamene, dende esa galería”.

El segundo ítem que podría añadirse al Catálogo de la Xunta es el molino de Maré, junto al río Castro. El nacionalista apunta que se trata “dun dos poucos muíños de mareas que hai no país, activo dende finais do XIX, con varias fases de actividade: primeiro fariñeiro, despois pasouse a usar para moer carbón e finalmente para a fabricación de pólvora”, asevera, recordando su funcionalidad mixta, capaz de aprovechar tanto la fuerza fluvial como la de la subida o bajada de las mareas. “É tamén un elemento bastante importante nun contexto no que o turismo industrial está un pouco de moda”, dice.

Molino de Maré, en Cabanas Daniel Alexandre

El cuanto a los motivos para alentar al Concello a que presentase alegaciones, el BNG explica que “estes documentos, ao final, son unha referencia para que despois se poda concorrer a liñas de axudas destinadas á recuperación. Pensamos que é moi importante que figuren aí”, indica Varela remarcando que “todos os grupos entenderon que era necesario facelo.