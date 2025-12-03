La Xunta negocia la compra de 60,5 hectáreas de terreno en el parque de las Fragas do Eume

Protesta de los propietarios el pasado mes de octubre Daniel Alexandre

El conflicto entre la administración autonómica y el colectivo de propietarios de las Fragas do Eume por los usos del terreno y sus compensaciones fue abordado hoy en el Parlamento de Galicia a través de una pregunta planteada por el grupo del BNG. Así, los nacionalistas reclamaron a la Consellería de Medio Ambiente “prezos xustos” para aquellos que quieran vender sus terrenos –afirman que se están ofreciendo 0,70 euros por metro cuadrado, unos 7.000 por hectárea– y cuantías adecuadas para los que no, dadas las limitaciones impuestas por su categorización como parque natural protegido.

En este sentido, la titular de la mencionada cartera autonómica, Ángeles Vázquez, defendió el PRUX de las Fragas, aprobado en 2023, afirmando que desde entonces el gobierno gallego ha invertido más de 1,5 millones de euros en este espacio. Asimismo, la representante aseveró que, hasta el momento, se han adquirido un total de 96 parcelas, que suman 109 hectáreas de superficie, y que la Xunta se encuentra negociando la compra de otras 60 hectáreas –unas gestiones que, aseguró, se encuentran en un avanzado estado de tramitación–.

De igual modo, Vázquez Mejuto insistió en que el mencionado PRUX se elaboró tras “un longo proceso participativo aberto aos propietarios”, incorporándose el 62% de las 456 addendas recibidas y un tercio de las alegaciones relativas a las limitaciones de uso.

Por su parte, el diputado del BNG Xosé Manuel Golpe afeó a la conselleira las partidas planteadas para el parque natural –8,5 millones en diez años, aunque recordando que hay que descontar los gastos de personal y que los presupuestos de la Xunta no reflejan cuantías específicas–, además de criticar los incumplimientos del propio PRUX en materia de conservación de bienes culturales o la gran superficie de eucaliptos –el 11% del total– todavía existente.