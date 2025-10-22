La Xunta anima a las empresas desde Vilarmaior a solicitar el certificado europeo Ecolabel

Un instante de la visita de la conselleira al albergue de Vilarmaior Xunta

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, animó a las empresas gallegas que apuestan por medidas e iniciativas sostenibles en sus procesos productivos el certificado europeo Ecolabel. Lo hizo durante una visita al Albergue Alvarella de Vilarmaior, una instalación turística de primera categoría que cuenta con este distintivo desde el pasado 2009 y que celebró este miércoles el XXV aniversario de su fundación.

La responsable autonómica recordó que, el pasado mes de mayo, ella misma entregó en un acto conjunto celebrado en Santiago de Compostela el certificado de este distintivo a 18 firmas gallegas y se mostró convencida de que esta cifra puede seguir creciendo en los próximos años –dado el potencial del tejido productivo de la Comunidad en el ámbito de la sostenibilidad–. Vázquez puso como ejemplo de trayectoria al Albergue Alvarella, único en Galicia que goza de este reconocimiento en la categoría de alojamiento turístico y que está registrado, además, como entidad de educación ambiental.

Cabe señalar que la empresa nació con la idea de combinar el turismo rural –un sector incipiente en el momento de su creación– con la divulgación medioambiental. Para ello, ofrece actividades dirigidas a grupos de escolares de diferentes niveles educativos así como a otros colectivos. También cuenta en la actualidad con variedad de propuestas vinculadas al turismo cultural y de naturaleza, especialmente en el Parque Natural Fragas do Eume –próximo al lugar de Breanca, en donde se encuentra el establecimiento–.

Así las cosas, entre las medidas de sostenibilidad ambiental que los propietarios de Alvarella han implantado se encuentran, por ejemplo, la integración en el entorno de los cuatro edificios que lo componen. Para minimizar el impacto visual, destaca la Xunta, se ha empleado una selección de maderas autóctonas. Además, las instalaciones cuentan con energías renovables.

Muestra de ello es que el 60% de la energía eléctrica que emplea procede de la autoproducción, por medio de una instalación fotovoltaica y un aerogenerador. Además, emplean bombillas reductoras de consumo y otras tecnologías que permiten ahorrar agua. Albergue Alvarella apuesta, además, por la producción de compost para emplear en su huerto ecológico.