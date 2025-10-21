Mi cuenta

Diario de Ferrol

Conflicto

Nueva protesta este fin de semana de los propietarios de terrenos en las Fragas do Eume

Acusan a la Consellería de ser los “magos del engaño” y reclaman compensaciones justas por las limitaciones en sus parcelas

Verónica Vázquez
21/10/2025 20:05
Una de las protestas que el colectivo realizó en el pasado entre los municipios de Cabanas y Pontedeume
Daniel Alexandre

Los propietarios afectados por las limitaciones de uso en cerca de 4.000 hectáreas del Parque Natural Fragas do Eume han convocado una manifestación para el próximo domingo, 26 de octubre, entre las 11:00 y las 13:00 horas. Como suele ser habitual, la protesta discurrirá desde la rotonda de Cabanas hasta la del municipio vecino de Pontedeume. 

En un comunicado, los dueños de las parcelas acusan a la Consellería de Medio Ambiente de ser “magos del engaño” por “retorcer la interpretación de las normas” y negarles sus derechos.

Así, denuncian el incumplimiento de la Ley 42/2007, que promueve “acuerdos con propietarios” en la gestión de espacios protegidos. Además, señalan la falta de transparencia, alegando que la junta consultiva no se reúne desde hace más de tres años y que se emplean tácticas de “feroz caciquismo de tiempos pasados”, como la presión para que “vendan ahora o se acabará el dinero”. El colectivo persiste en su reclamación al ejecutivo autonómico de “compensaciones justas”.

