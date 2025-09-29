La Xunta lamenta los actos de vandalismo contra la cartelería de las Fragas do Eume

Pintadas en los carteles informativos - I Xunta

El gobierno gallego lamentó los actos vandálicos que se registraron el pasado verano contra la cartelería informativa y divulgativa instalada tanto dentro como en las carreteras y puntos de acceso al Parque Natural Fragas do Eume.

El gobierno autonómico recuerda que la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático “renovou parte dos carteis deste espazo natural en novembro do ano pasado”, una actuación que se enmarca en el contrato destinado a la actualización de la señalización de varios parques y que, en el caso concreto del de la comarca, “tivo un custo de máis de 40.000 euros”, expone la Xunta.

A esta inversión, añade, hay que sumar “o importante traballo” de limpieza que se llevó a cabo en los últimos meses para eliminar las pintadas y recuperar la imagen original de estos carteles. Desde la administración gallega hacen un llamamiento al civismo “e ao respecto a estes elementos que forman parte do patrimonio público”.