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Diario de Ferrol

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 Rosa Sánchez Márquez

(Viuda de Jesús Pérez Roca)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 26 de marzo de 2026 Funeraria Apóstol