(Viuda de Don Gonzalo Rodríguez Fernández)

Falleció a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes a la una y media de la tarde en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy lunes con salida a las seis menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy lunes a las seis y media de la tarde en la iglesia parroquial del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 30 de noviembre de 2026 www.albia.es