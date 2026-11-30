(Viuda de Don Manuel González Paadin)

Falleció a los 92 años de edad habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy lunes a las nueve y media de la mañana. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funerales: Hoy lunes a las siete y media de la tarde en la iglesia de Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Ferrol, 30 de noviembre de 2026 www.albia.es