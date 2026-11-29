Raimundo Pico Souto
Falleció en Neda, el día 28 de noviembre de 2026, a los 85 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Rita de Jubia. El funeral se oficiará a continuación, en la iglesia parroquial de Santa Rita de Jubia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Sauce” nº 1 (Ferrol).
Neda, 29 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950