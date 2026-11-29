Que falleció el 1 de diciembre de 2025, a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposo Manuel Fernández Pita; hijo Manuel Fernández Ferreira; hija política María del Mar Calvo Romero; nieta Tania, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por su alma y la asistencia funeral de primer aniversario que tendrá lugar el próximo sábado, día 5 de diciembre, en la parroquia de San Pedro de Loira, a las 5 de la tarde.

Loira (Valdoviño), 29 de noviembre de 2026 Funeraria Valdoviño