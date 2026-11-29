Falleció en Pantín, el 28 de noviembre de 2026, a los 62 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las tres y media de esta tarde, hacia la iglesia parroquial de Santiago de Pantín, donde se oficiará el funeral. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7 (Ferrol).

Ferrol, 29 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950