Juan López Marín
(El Quini)
Falleció en Ferrol, el día 26 de noviembre de 2026, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy sábado, con salida del tanatorio a la una de la tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3 (Ferrol).
Ferrol, 28 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950