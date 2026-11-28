Falleció a los 82 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy sábado, a las nueve y media de la mañana, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: Hoy sábado, con salida de la capilla ardiente a las cuatro menos cuarto de la tarde. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Ferrol, 28 de noviembre de 2026 www.albia.es