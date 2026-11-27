(Lolo)

Falleció en Ferrol, el 26 de noviembre de 2026, a los 82 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a las nueve y media de la mañana, en la intimidad familiar. El funeral se oficiará a las seis de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7, Ferrol.

Ferrol, 27 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950