(Juan de Barcia)

Falleció en Ferrol, el 26 de noviembre de 2026, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación mañana sábado, a las ocho y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio mañana sábado, a las cuatro de la tarde, hacia la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Villozás, donde se oficiará el funeral. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Arce” nº 6, Ferrol.

Ferrol (Bemantes), 27 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950