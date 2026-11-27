Falleció en el día de ayer, a los 70 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos, ahijado, primos, y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Será incinerado hoy a las CINCO Y MEDIA de la tarde. Funeral: Mañana sábado a las SEIS Y MEDIA de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Pilar. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 8.

Ferrol, 27 de noviembre de 2026 www.albia.es