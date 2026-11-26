(Viudo de Doña Matilde Anca Lage)

Falleció, a los 97 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus hijos, hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las DIEZ Y MEDIA de la mañana. Cementerio e iglesia: parroquiales de San Sadurniño. Funeral a continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol sala nº 6.

San Sadurniño, 26 de noviembre de 2026 www.albia.es