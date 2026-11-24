(Ferreiro) (Viudo de Marujita Campos)

Falleció, a los 92 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados en la intimidad familar. Sepelio: Hoy martes con salida de la capilla ardiente a las cinco y cuarto de la tarde. Cementerio municipal de Pontedeume. Funerales: Hoy martes a las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Pontedeume. Capilla ardiente: Tanatorio Campolongo, sala nº 3.

Centroña (Pontedeume), 24 de noviembre de 2026 www.albia.es