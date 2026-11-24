(Josefa de Clara) (Auxiliar de enfermería del Hospital Novoa Santos)

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy martes en la iglesia parroquial de Villarube a las 13.00 horas, donde se oficiará el funeral de cuerpo presente y a continuación los restos mortales recibirán cristiana sepultura. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2.

Villarrube, 24 de noviembre de 2026 www.albia.es