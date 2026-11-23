Falleció en Ferrol, el 22 de noviembre de 2026, a los 68 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy lunes, con salida del tanatorio a las cuatro menos cuarto de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Santa Cruz de Moeche. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Santa Cruz de Moeche. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” nº 7, Ferrol.

Santa Cruz de Moeche, 23 de noviembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950