(Viudo de Doña Carmela Evia Tojeiro)

Falleció en Ferrol, el día 21 de noviembre de 2026, a los 95 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Sepelio miércoles día 25, a las cinco de la tarde, en el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores.

Ferrol, 23 de noviembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950