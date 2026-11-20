(Alicia la del portalón de Serantes) (Viuda de Don Jacinto Conde Fernández)

Falleció en Ferrol, el 19 de noviembre, a los 95 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy viernes, a las nueve y media de la mañana. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro de esta tarde, hacia el cementerio parroquial de Serantes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de O Divino Salvador de Serantes.

Ferrol, 20 de noviembre de 2026. Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950