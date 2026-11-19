(Kolás da Paloma)

Falleció el día de ayer, a los 59 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Cremación en la intimidad familiar. Sepelio: hoy jueves. Salida del cortejo fúnebre a las seis y cuarto de la tarde. Cementerio e Iglesia: Parroquiales de Santiago de Barallobre. Funeral a continuación. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Barallobre (Fene), 19 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo