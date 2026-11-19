(Fina do Pazo) (Viuda de Don Antonio Cernadas Allegue)

Falleció en el día de ayer, a los 86 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Municipal de Fene. Funeral a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.

Barallobre (Fene), 19 de noviembre de 2026 www.albia.es