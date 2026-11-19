(Socio fundador de INK)

Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves, a la una y media de la tarde, en el crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Funerales: Hoy jueves, a las siete y media de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.

Narón, 19 de noviembre de 2026 www.albia.es