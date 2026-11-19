(Viuda de Don Serafín Tojeiro)

Falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Los restos mortales serán incinerados hoy jueves, a las nueve y media de la mañana, en el crematorio Albia Ferrol, acto que tendrá lugar en la intimidad familiar. Sepelio: hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las dos y media de la tarde. Cementerio municipal de Narón. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 6.

Narón, 19 de noviembre de 2026 Correduría Cascudo - www.albia.es