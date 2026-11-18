(Jubilado de Astano) (Directivo de Asociación de Vecinos de Serantes)

Falleció ayer, a los 75 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las cuatro y media de la tarde. Cementerio e iglesia parroquiales de San Salvador de Serantes. Funeral a continuación del sepelio, en la misma parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol sala nº 8.

Ferrol, 18 de noviembre de 2026 www.albia.es