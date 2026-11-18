(Alférez de Navío retirado del cuerpo de especialistas de la Armada)

Falleció a los 82 años, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Cementerio: Parroquial del Cadaval. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Desamparados de Piñeiros. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7.

Ferrol, 18 de noviembre de 2026 www.albia.es