José Manuel Barbeito Prieto
(Médico Oftalmólogo)
Falleció en Ferrol el 17 de noviembre, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE una oración por su descanso. Cremación mañana jueves, a las nueve y media de la mañana. El funeral se oficiará mañana jueves, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).
Ferrol, 18 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950