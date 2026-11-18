(Médico Oftalmólogo)

Falleció en Ferrol el 17 de noviembre, a los 73 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su descanso. Cremación mañana jueves, a las nueve y media de la mañana. El funeral se oficiará mañana jueves, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Ciprés” nº 2 (Ferrol).

Ferrol, 18 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950