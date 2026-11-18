(Loira)

Falleció a los 74 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, salida de la capilla ardiente a las tres y media de la tarde. Cementerio: Parroquial de Narahío. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 4.

Narahío (San Sadurniño), 18 de noviembre de 2026 www.albia.es