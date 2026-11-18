(Viuda de Jaime dos Pinos)

Falleció en O Val a los 89 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy miércoles, día 18, en el cementerio de Santa María la Mayor del Val con salida de la capilla ardiente a las doce de la mañana. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 3.

O Val (Narón), 18 de noviembre de 2026 Velatorio - Funeraria Valdoviño