Benigno Rodríguez Soto
(Benigno Carrizo)
Falleció a los 95 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy miércoles, salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia de dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 3.
Anca (Neda), 18 de noviembre de 2026 www.albia.es