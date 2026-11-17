María Dolores Area Ínsua
(Lolita)
Falleció en el día de ayer, habiendo recibido los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy martes, con salida de la capilla ardiente a las cuatro de la tarde. Cementerio: Parroquial de Sta. María de Neda. Funeral: Hoy martes, a las seis de la tarde en la iglesia Castrense de San Francisco. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 1.
Ferrol, 17 de noviembre de 2026 www.albia.es