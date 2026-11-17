(Viudo de Doña María del Pilar Castiñeira Fontela)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy martes. Salida del cortejo fúnebre: A las cuatro y media de la tarde. Iglesia: Capilla pequeña del Cementerio Parroquial de Divino Salvador de Maniños. Cementerio: Parroquial de Divino Salvador Maniños. Misa: De cuerpo presente. Tanatorio-Crematorio Vilar do Colo, sala nº 2 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Maniños (Fene), 17 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo