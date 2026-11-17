(Viuda de Rogelio Hermida Rodríguez)

Falleció en Valdoviño a los 86 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy martes día 17 en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño con salida de la capilla ardiente a las cinco de la tarde. Favores por los que anticipan gracias. La misa funeral se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Capilla ardiente: Velatorio Valdoviño nº 1.

Valdoviño, 17 de noviembre de 2026 Velatorio-Funeraria Valdoviño