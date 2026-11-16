María Jesús Pérez Guerreiro

(Susa)

Falleció a los 68 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las cinco menos cuarto de la tarde. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: Hoy a las cinco y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Desamparados. Capilla ardiente: Tanatorio Crematorio Albia Ferrol, sala nº 2. www.albia.es / Tel. 981 33 04 27

Narón, 16 de noviembre de 2026 www.albia.es