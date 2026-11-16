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Diario de Ferrol

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José Luis Castro Gudín

(Luis do Regueiro)

Falleció, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el descanso de su alma. Será incinerado en la intimidad familiar. Sepelio mañana, martes, con salida de la capilla a las tres y media de la tarde. Cementerio de Bardaos. Funeral el próximo sábado día 21 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Bardaos. Capilla ardiente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº 5. Por expreso deseo del fallecido no se recibe duelo.

Neda, 16 de noviembre de 2026 www.albia.es