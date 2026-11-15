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Diario de Ferrol

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María del Carmen Fernández Lagoa

Falleció, a los 93 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy domingo con salida de la capilla ardiente a las cinco y media de la tarde. Cementerio e iglesia: Parroquiales de San Julián de Narón. Funeral: A continuación del sepelio en dicha parroquia. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala nº 7. Tel. 981 330427.Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol. www.albia.es

Ferrol, 15 de noviembre de 2026 www.albia.es