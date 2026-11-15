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Diario de Ferrol

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Luis Rivas Luaces

Falleció ayer, a los 84 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su esposa, Gelis; hijas, Anuska y Cecilia; hijos políticos, Sergio y Ramón; nietos, Iván, Elena, Icía, Xabi y Dani; nietos políticos, Laura y Marco; bisnieto, Ander y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: Hoy, con salida de la capilla ardiente a las DIEZ MENOS CUARTO de la mañana. Cementerio: Municipal de Catabois. Funeral: MARTES 17 a las SIETE Y MEDIA de la tarde. Iglesia: Santa María de Caranza. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol, sala Nº10. / www.albia.es-Tel.981330427

Ferrol, 15 de noviembre de 2026 Seguros Occident - ww.albia.es