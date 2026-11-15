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Diario de Ferrol

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Luciano Díaz Fernández

(Bar Luciano)

Falleció en Ferrol, el día 14 de noviembre de 2026, a los 70 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. Agradece una oración por su eterno descanso. Sepelio hoy domingo, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde, hacia el cementerio parroquial de Sedes. El funeral se oficiará a continuación del sepelio, en la iglesia parroquial de San Esteban de Sedes. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Álamo” Nº7 - Ferrol.

Ferrol, 15 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950