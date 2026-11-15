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Diario de Ferrol

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José Jaime Ramudo Ramudo

Finou onte, aos 85 anos, despois de recibir os Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración polo eterno descanso da súa alma. Sepultura: Hoxe domingo, con saída da capela ardente as catro da tarde, e chegada ao cemiterio as cinco. Cemiterio e igrexa de San Pedro de Muras (Lugo). Funeral: A continuación da sepultura, na citada parroquia. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia Ferrol, sala nº1. Tel. 981 33 04 27. Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol. www.albia.es

Narón, 15 de novembro de 2026 Correduría de Cascudo - www.albia.es