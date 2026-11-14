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Diario de Ferrol

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Pedro Luis Reimunde Gil

(Alférez de Navío y Contramaestre de la Armada) 

Falleció en Ferrol, el 12 de noviembre de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE una oración por su eterno descanso. Cremación hoy sábado, a las nueve y media, en la intimidad familiar. Sepelio de exequias, con salida del tanatorio a las cuatro y media de esta tarde, hacia el cementerio municipal de Catabois. El funeral se oficiará a las ocho de esta tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Capilla ardiente: Tanatorio San Lorenzo, sala “Magnolio” nº 3, Ferrol.

Ferrol, 14 de noviembre de 2026 Tanatorio San Lorenzo. Tel. 981 330950