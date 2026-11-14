Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Benilde Delfina Tenreiro Filgueiras

(Nilducha) (Viuda de Don José Sánchez Rodríguez) 

Falleció el día 13, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: Parroquial de San Salvador de Fene. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Fene, 14 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo