Benilde Delfina Tenreiro Filgueiras

(Nilducha) (Viuda de Don José Sánchez Rodríguez)

Falleció el día 13, a los 96 años de edad, confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su eterno descanso. Sepelio: Hoy sábado. Salida del cortejo fúnebre: A las doce de la mañana. Cementerio: Municipal de Fene. Iglesia: Parroquial de San Salvador de Fene. Funeral: A continuación. Tanatorio - Crematorio Vilar do Colo, sala nº 4 (Fene). Pésames: tanatorio@sfvc.es

Fene, 14 de noviembre de 2026 S.F. Vilar do Colo